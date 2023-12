Gracinha Caiado promove entrega de moradias gratuitas e distribui brinquedos em São Luiz do Norte

Em uma iniciativa social marcante em São Luiz do Norte, Gracinha Caiado, coordenadora do Goiás Social e primeira-dama do estado, realizou a entrega simbólica de 50 moradias sem custo, parte do programa “Pra Ter Onde Morar – Construção”, nesta segunda-feira (18/12). Este projeto, que representou um investimento superior a R$ 6,5 milhões, destaca-se por seu impacto social significativo.

Além da entrega das moradias, Gracinha Caiado também fez questão de distribuir brinquedos do projeto “Natal do Bem”, uma ação especial destinada às crianças da localidade. Em suas declarações, a primeira-dama enfatizou o compromisso do governo em quebrar o ciclo da pobreza, oferecendo oportunidades de educação e moradia digna às pessoas em situação de vulnerabilidade.

As residências, situadas no Setor dos Funcionários Módulo I e II, são financiadas pelo Fundo de Proteção Social de Goiás (Protege) e possuem infraestrutura completa, incluindo água, luz, gramado e pavimentação. Gracinha ressaltou a qualidade do material utilizado nas construções, reforçando o objetivo de proporcionar uma transformação positiva na vida dos beneficiários.

Entre os contemplados, Laiane Lima Alves, uma mãe solteira de 24 anos desempregada, expressou sua imensa gratidão, destacando como a nova moradia representará uma mudança significativa em sua vida e na de seus filhos. Kaylane Martins, de 19 anos, também beneficiária, compartilhou sua alegria e expectativa de alcançar independência financeira com o novo lar.

Estas 50 casas se somam a outras 100 já entregues na região pelo Governo de Goiás, uma iniciativa realizada pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra). Segundo Alexandre Baldy, presidente da Agehab, o programa planeja alcançar a marca de 10 mil moradias gratuitas até o final de 2026.

A parceria entre o Governo de Goiás e os municípios é fundamental no processo, com os municípios fornecendo terrenos e infraestrutura necessária. O prefeito de São Luiz do Norte, Elieudes Moraes, celebrou a entrega das casas, enfatizando a importância de proporcionar moradia digna para as famílias.

O programa “Pra Ter Onde Morar” é destinado a famílias cadastradas no CadÚnico, com renda bruta inferior a um salário mínimo, sem imóvel próprio e residentes no município por mais de três anos. Cada unidade, com custo médio de R$ 127 mil, inclui sala, cozinha, dois quartos, banheiro, área de serviço e quintal.

Durante a visita, mais de 500 brinquedos do “Natal do Bem” foram entregues às crianças da cidade. A qualidade dos brinquedos foi um ponto ressaltado por Gracinha, refletindo o compromisso do estado em proporcionar um fim de ano alegre e digno para todos.

Sandra Fernandes, moradora local e mãe de três filhos, expressou sua gratidão pelo cuidado do Estado com as crianças. O “Natal do Bem”, promovido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), oferece uma variedade de brinquedos, incluindo bolas, bonecas, carrinhos e kits de cozinha.

Em menos de um mês, o Governo de Goiás já distribuiu mais de 525 mil brinquedos em todo o estado, marcando um recorde de generosidade e alcance social durante a temporada de festas.