Ana Cañas e Filarmônica de Goiás brilham no encerramento da temporada no Projeto Música no Câmpus

Em uma celebração musical memorável, a Orquestra Filarmônica de Goiás se une à talentosa Ana Cañas para o grande encerramento da temporada 2023. Este evento marcante ocorrerá no âmbito do Projeto Música no Câmpus, organizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG). A expectativa é alta para a noite do dia 21 de dezembro, às 20h30, no acolhedor Centro de Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal, localizado no Câmpus Samambaia.

Esta edição especial do Música no Câmpus promete ser inesquecível, com Ana Cañas e a Orquestra Filarmônica de Goiás, conduzida pela excepcional maestra Mariana Menezes, apresentando um repertório singular. As obras do lendário Antônio Carlos Jobim, conhecido carinhosamente como Tom Jobim, serão o foco, proporcionando ao público versões orquestrais inovadoras de suas canções icônicas, incluindo “Água de Beber”, “Desafinado”, “Retrato em Branco e Preto” e outras.

Ana Cañas, uma artista renomada desde o lançamento de seu álbum ‘Amor e Caos’ em 2007, trará uma mistura eclética de suas próprias composições e interpretações de músicas de artistas nacionais e internacionais. O destaque especial será para seu álbum ‘Todxs’, que recebeu uma indicação ao Grammy Latino. Sua performance promete ser um dos pontos altos da noite, especialmente após ter sido honrada com o prêmio “Show do Ano” pela Associação Paulista dos Críticos de Arte em 2022.

Mariana Menezes, uma das maestras mais jovens e proeminentes do Brasil, tem uma carreira ilustre, já tendo regido algumas das principais orquestras do país, incluindo a OSESP, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, e outras. Seu talento é uma garantia de uma noite de música excepcional.

Os ingressos, a um preço acessível de R$ 20, incluem uma iniciativa de meia-entrada solidária, aceitando a doação de um pacote de absorvente íntimo em parceria com o programa de Dignidade Menstrual do Governo de Goiás. Os portões abrirão às 19h30.

A Orquestra Filarmônica de Goiás, mantida pelo Governo de Goiás através da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da UFG, continua a ser um farol de excelência musical e inovação cultural.

Serviço:

Evento: Projeto Música no Câmpus – Orquestra Filarmônica de Goiás convida Ana Cañas

Data: 21 de dezembro de 2023 (quinta-feira) Horário de abertura dos portões: 19h30

Localização: Centro de Cultura e Eventos da UFG – Câmpus Samambaia

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) com a doação de um pacote de absorvente íntimo.