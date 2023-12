Sorteio da Nota Fiscal Goiana premia morador de Goiânia com R$ 50 mil em Novembro

Um morador de Goiânia, Ayrton Rampin Júnior, foi o agraciado com o prêmio principal de R$ 50 mil no Programa Nota Fiscal Goiana (NFG) do Governo de Goiás durante o sorteio de novembro. O evento, realizado nesta quinta-feira (30/11) na sede da Secretaria da Economia, contemplou 158 consumidores, distribuindo um total de R$ 200 mil em prêmios.

O vencedor, Ayrton Rampin Júnior, participou do sorteio com apenas um bilhete, gerado ao solicitar a inclusão do CPF na nota de uma compra realizada no estado. O sorteio, que envolveu mais de 2,8 milhões de bilhetes gerados a partir de notas de outubro de 2023, demonstrou que até mesmo aqueles que participam com poucos bilhetes têm a chance de serem contemplados.

Os prêmios foram variados, com Rafael Aparecido Furquim (Catalão), Wadson Júnior Rodrigues Costa (Uruaçu) e Luiz Aparecido de Moraes (Goiânia) levando os três prêmios de R$ 10 mil. Além disso, foram distribuídos 4 prêmios de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500. A relação completa dos ganhadores está disponível no site do programa (www.economia.go.gov.br/nfgoiana).

O coordenador da NFG, Leonardo Vieira de Paula, enfatizou que a participação no programa e a inclusão do CPF nas notas fiscais são passos fundamentais para concorrer aos prêmios mensais. “Só não tem chance quem não é cadastrado no programa e não pede CPF no documento fiscal”, ressaltou.

Moradores de 34 municípios foram contemplados em novembro, com destaque para Goiânia (85), Aparecida de Goiânia (13) e outras cidades. Os vencedores têm um prazo de 90 dias, a partir da publicação dos resultados no Diário Oficial do Estado de Goiás, para solicitar o resgate do prêmio. Após esse período, perdem o direito ao prêmio.

Para participar dos sorteios mensais, é necessário realizar o cadastro gratuito no site da NFG (www.economia.go.gov.br/nfgoiana). A edição especial de fim de ano, programada para 18 de dezembro, terá valores dobrados, totalizando R$ 700 mil em prêmios, incluindo um prêmio máximo de R$ 400 mil e R$ 1 milhão para o Time Goiano do Coração, que beneficiará times de futebol goianos.