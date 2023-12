Governador Ronaldo Caiado inaugura terceiro colégio estadual padrão século XXI em Rio Verde

O fortalecimento da infraestrutura escolar na rede pública estadual em Rio Verde, no Sudoeste goiano, foi marcado pela inauguração do Colégio Estadual Dr. Luiz Brás da Silva, a terceira unidade Padrão Século XXI na cidade. O governador Ronaldo Caiado, investindo quase R$ 70 milhões na região, destacou a recuperação de colégios que estavam fechados por duas décadas. A nova escola, com um investimento de R$ 10 milhões, atenderá 900 estudantes dos ensinos Fundamental e Médio a partir de janeiro de 2024, proporcionando um ambiente educacional de qualidade.

A obra, com R$ 7,5 milhões em recursos para construção e R$ 2,5 milhões destinados a equipamentos e materiais pedagógicos, é um marco para a educação local. Durante a cerimônia de inauguração, Caiado reiterou seu compromisso com a transformação social por meio da emancipação, enfatizando a educação como instrumento fundamental nesse processo.

Além da inauguração do colégio, o governador entregou 732 cartões de benefícios sociais a moradores em situação de vulnerabilidade financeira, reforçando o comprometimento do Estado em fornecer assistência à comunidade. A iniciativa visa proporcionar apoio financeiro a famílias carentes, contribuindo para a melhoria de suas condições de vida.

A unidade escolar, realizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), recebeu o nome do advogado Luiz Braz da Silva, em homenagem ao seu legado. Durante a solenidade, também foi destacada a parceria entre o governo estadual e o município, refletida na construção de três escolas com o mesmo padrão arquitetônico em Rio Verde.

A ação social realizada em conjunto com o evento beneficiou famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), proporcionando programas sociais como o Mães de Goiás, que distribuiu 297 cartões para garantir nutrição e cuidados a crianças de zero a seis anos. Além disso, foram entregues 395 cartões do Aluguel Social e 41 cartões Dignidade, beneficiando diversas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A iniciativa do Goiás Social demonstra o compromisso do governo em promover mudanças positivas na vida da população local.