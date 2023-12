Governo de Goiás e Prefeitura de Aparecida firmam parceria para Programa Família Acolhedora

Na última quinta-feira (30/11), o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, formalizaram uma colaboração crucial ao assinarem um termo de cooperação para a implementação do projeto piloto do programa Família Acolhedora no município. A cerimônia ocorreu no Salão Verde do Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, contando com a presença da coordenadora do Goiás Social e primeira-dama, Gracinha Caiado, do prefeito Vilmar Mariano e autoridades dos Poderes Executivos estadual e municipal.

O programa visa assegurar a proteção de crianças e adolescentes que, devido a situações de violência doméstica, são retirados de seus lares biológicos por meio de medidas protetivas, sendo acolhidos por famílias cadastradas. Essas famílias passam por uma seleção rigorosa, apresentando certidões negativas e laudos para receber esses jovens.

Gracinha Caiado enfatizou a importância da iniciativa, destacando o comprometimento do governo em cuidar dessas vidas. “Estamos capacitando os técnicos das secretarias há cinco meses para trabalharem com as famílias acolhedoras. O apoio psicológico às famílias durante esse período de distanciamento é crucial para o sucesso do programa”, explicou a primeira-dama.

O secretário da Seds, Wellington Matos, estabeleceu o início do acolhimento para os dois primeiros meses de 2024, ressaltando o apoio financeiro oferecido às famílias acolhedoras. “Este é um serviço realizado com carinho e respaldo técnico, visando o sucesso do programa em Goiás”, afirmou o secretário.

O procedimento de acolhimento ocorre quando é identificada a vulnerabilidade de uma criança, sendo o acolhimento familiar a preferência conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O promotor Márcio do Nascimento, da 3ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia, explicou que, após a aplicação de medidas protetivas, a criança é acompanhada por uma família previamente selecionada.

Márcio destacou que o acolhimento é uma “excepcionalidade” e elogiou a iniciativa governamental como uma tentativa de “resgatar a dignidade da família”, proporcionando tratamentos psicológicos para reintegrar a criança ou adolescente ao vínculo biológico, sem contemplar a adoção.

O prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, elogiou a abordagem do governo estadual e municipal, afirmando que o resultado positivo será evidente, uma vez que o programa visa acolher vidas vulneráveis, oferecendo condições para um futuro promissor.