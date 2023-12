Sine Municipal oferece oportunidades de capacitação profissional para jovens em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), está promovendo oportunidades de capacitação profissional para jovens entre 16 e 24 anos. São disponibilizadas 120 vagas em cursos nas áreas de beleza e estética, informática (pacote office) e departamento pessoal (auxiliar de contabilidade e administração de pessoal).

As vagas contemplam os períodos matutino, vespertino e noturno, proporcionando flexibilidade aos interessados. Para se inscrever, os jovens interessados devem comparecer à sede do Sine, situada na Rua 1 no Setor Central, portando documentos de identificação, título de eleitor e comprovante de residência atualizado em Goiânia. A inscrição também pode ser realizada por meio do aplicativo Prefeitura 24h.

O secretário executivo da Sedec, Rafael Meirelles, destaca que o foco é atender jovens em situação de vulnerabilidade social, visando proporcionar conhecimento e qualificação profissional. Isso possibilitará sua inserção ou fortalecimento no mercado de trabalho, contribuindo para a geração de emprego e renda.

Os cursos, com carga horária de 120 horas, tiveram início em 20 de novembro e têm previsão de conclusão até 30 de dezembro. As aulas acontecem no Instituto Goiano de Pesquisa e Didática Profissional, localizado na Avenida T-7, Quadra R34, Lote 01, Edifício Lourenço Office, Setor Oeste.

Além do certificado de conclusão, a Prefeitura de Goiânia oferece benefícios aos participantes, como lanche e vale-transporte como ajuda de custo.

Confira a distribuição de vagas por curso, turno e disponibilidade:

Beleza e Estética: Matutino (15 vagas), Vespertino (15 vagas), Noturno (15 vagas)

Matutino (15 vagas), Vespertino (15 vagas), Noturno (15 vagas) Administração de Pessoal: Vespertino (15 vagas), Noturno (15 vagas)

Vespertino (15 vagas), Noturno (15 vagas) Pacote Office: Vespertino (15 vagas), Noturno (10 vagas)

Vespertino (15 vagas), Noturno (10 vagas) Auxiliar de Contabilidade: Matutino (20 vagas)