Sedec requer substituição de árvores enfermas nas imediações de feiras, mercados e centros de abastecimento em Goiânia

Na última quinta-feira, 7 de dezembro, a Prefeitura de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), enviou um ofício assinado pelo titular Geverson Abel à Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Nesse documento, foi solicitada a realização de vistorias para identificação de árvores doentes nas proximidades de todas as feiras livres, especiais, mercados e centros populares de abastecimento (Cepal).

A iniciativa visa assegurar a segurança tanto dos feirantes quanto da população em geral que frequenta as 109 feiras livres, 32 feiras especiais, 8 mercados ou os 3 Cepals espalhados pela cidade. A Amma já conduziu recentemente vistorias em nove praças da capital que sediam feiras livres durante o último mês de novembro, e a intenção é estender esse trabalho a todos os locais de feiras e exposições sob responsabilidade do município.

O secretário Geverson Abel ressaltou a importância da proteção da vida das pessoas, especialmente durante o período chuvoso, quando os riscos de acidentes aumentam devido às chuvas e ventanias. Ele elogiou o trabalho realizado pelos biólogos e técnicos da AMMA e destacou a necessidade de ampliar essa atuação para abranger mais localidades.

Além da substituição de árvores doentes, a Sedec também solicitou à AMMA a realização da requalificação arbórea com o plantio de mudas de árvores adequadas aos tipos de calçadas e praças nativas do Cerrado, em parceria com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Essa medida busca não apenas garantir a segurança, mas também promover a preservação ambiental e a harmonia estética nos espaços urbanos da cidade.