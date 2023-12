Novas doses de reforço da vacina bivalente são administradas em Goiânia para idosos e imunocomprometidos

A Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou a aplicação de doses de reforço da vacina bivalente em pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos a partir de 12 anos. A medida, alinhada à Nota Técnica n°83/2023 do Ministério da Saúde, foi implementada em resposta à identificação de duas novas sublinhagens da variante JN.1 e JG.3 da Covid-19 no país.

De acordo com a nota, aqueles que receberam a última dose da vacina bivalente há seis meses ou mais são elegíveis para receber o reforço. Importante ressaltar que, até o momento, não há registros de casos com as novas sublinhagens do vírus em Goiás.

A vacinação está sendo conduzida em todas as 72 salas de vacina da cidade, com atendimento também nos finais de semana e feriados em quatro locais específicos: Centro Municipal de Vacinação (CMV), Ciams Urias Magalhães, Dr. Domingos Viggiano (no Jardim América) e Novo Horizonte.

Wilson Pollara, secretário municipal de Saúde, destaca a importância do reforço, enfatizando que a medida amplia a proteção contra complicações mais severas da doença, especialmente em pessoas mais vulneráveis.

Os imunocomprometidos, que têm um sistema imunológico comprometido, incluem pacientes em tratamento quimioterápico ou radioterápico por câncer, portadores de HIV, transplantados e pessoas com doença renal crônica em hemodiálise.

A cobertura vacinal em Goiânia com a bivalente atingiu atualmente 17,18%, com um total de 225.168 doses administradas.

Para informações sobre os locais e endereços das salas de vacinas durante a semana, acesse o site: https://saude.goiania.go.gov.br/_servicos/vacinas/salas-de-vacina-em-goiania-2/

Unidades que oferecem salas de vacinas nos finais de semana e feriados:

Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico.

Ciams Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães.

Ciams Novo Horizonte: Avenida Engenheiro José Martins, Quadra 55, s/n, Setor Novo Horizonte.

Ciams Dr. Domingo Viggiano: Praça C-201, s/n, Setor Jardim América