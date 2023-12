Prefeito Rogério supervisiona 14 obras e enfatiza impacto na qualidade de vida dos cidadãos

Follow on X

Na tarde e noite de quinta-feira (7/12), o prefeito Rogério realizou vistorias em 14 intervenções de infraestrutura em Goiânia. Essas intervenções incluíram sete obras de pavimentação e reconstrução asfáltica, juntamente com outras sete direcionadas à eficientização da iluminação pública. O percurso abrangeu diversas regiões, dando início pelo Centro da Capital, onde o Programa Centraliza, da Prefeitura de Goiânia, está ativo, executando uma série de obras.

Rogério expressou seu compromisso em acompanhar de perto os trabalhos, destacando a interação com os cidadãos, que têm reconhecido a qualidade das intervenções. Ele ressaltou a extensão das melhorias, levando asfalto de qualidade para todas as áreas, inclusive bairros que nunca tinham sido beneficiados. O prefeito enfatizou a transformação de vias antigas, muitas com mais de 60 anos, e assegurou a qualidade dos serviços, salientando seu impacto positivo na vida das pessoas.

A primeira parada foi na Rua 61, no Setor Central, onde estão em execução oito quilômetros de recapeamento pelo Programa Centraliza. O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, Denes Pereira, explicou que essas obras são aguardadas há mais de 50 anos em diferentes pontos da cidade. Rogério tem acompanhado de perto o progresso e tem enfatizado o cumprimento dos cronogramas.

Romário Policarpo, presidente da Câmara Municipal, presente na comitiva, enfatizou a importância das obras de revitalização na Região Central, destacando o esforço da Prefeitura em revitalizar áreas que há muito tempo estavam deterioradas.

Moradores como Terezinha Martins Rodrigues e Onofre Gondim expressaram satisfação com o progresso das obras em suas áreas, elogiando o trabalho da Prefeitura.

Além das obras de pavimentação asfáltica, Rogério acompanhou a construção de meio-fio, boca de lobo e pavimentação em diferentes regiões, como Chácaras Recreio São Joaquim e Residencial Solar Ville. Famílias que passavam pelo local expressaram gratidão pelos investimentos na região, notando melhorias significativas após as chuvas.

No período noturno, o prefeito verificou o andamento da eficientização da iluminação pública em várias localidades da cidade. Ele destacou a substituição de lâmpadas de sódio por LED, visando alcançar 180 mil pontos até o próximo ano. Moradores, como Léia Silveira, elogiaram a nova iluminação, destacando a sensação de segurança na região.

O titular da Seinfra, Denes Pereira, enfatizou a importância desse desafio de eficientização, apontando a transição para lâmpadas de LED como uma medida mais sustentável e econômica para a cidade.