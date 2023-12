Secretário de Finanças de Goiânia enfatizou em entrevista a relevância do Programa Centraliza

Follow on X

O Secretário Municipal de Finanças, Vinícius Henrique Alves, enfatizou a relevância do Programa Centraliza, Plano de Requalificação do Centro de Goiânia, durante sua entrevista à jornalista Cileide Alves, da Rádio CBN Goiânia, ocorrida nesta quinta-feira (7/12). Ele fez um apelo à população para que acolha o projeto da Prefeitura.

Alves explicou que o Centraliza abarca sete eixos temáticos visando a promover aprimoramentos nas áreas de moradia, lazer, trabalho, comércio, educação e investimentos. Destacou a abrangência do projeto em contraste com iniciativas anteriores, salientando a necessidade premente de revitalização do Centro para proporcionar dignidade aos residentes e trabalhadores locais.

Na manhã do mesmo dia, o prefeito Rogério entregou à Câmara Municipal a proposta referente ao Plano de Requalificação do Centro de Goiânia. Esse documento prevê incentivos destinados ao crescimento econômico da região central.

Alves sublinhou que a iniciativa busca valorizar os moradores e comerciantes locais por meio de benefícios fiscais no IPTU, ITBI e Taxa de Localização. Estes incluem descontos de até dez anos para imóveis comerciais que passem por reformas retrofit, preservando a arquitetura original. Tais imóveis receberiam isenção total do IPTU por cinco anos e 40% de desconto por mais três anos.

Em regiões com potencial econômico, os imóveis comerciais terão isenção total do ITBI durante cinco anos. Comerciantes que ajustarem fachadas e engenhos publicitários receberão isenção de 100% no IPTU por três anos e 40% por mais dois anos. A proposta abarca outros estímulos fiscais e urbanísticos visando fortalecer o comércio, gerar empregos e atrair novos investimentos para a região.

Alves enfatizou que o Programa Centraliza representa um dos maiores esforços de requalificação na Região Centro-Oeste. Destacou especialmente a importância das mudanças na legislação propostas no plano, salientando que a alteração do Plano Diretor e do Código de Edificações, se aprovadas pelos vereadores, seria crucial para atrair investimentos e revitalizar a economia local.

Em relação aos estacionamentos, Alves apontou para a necessidade de incentivar tanto estacionamentos verticais (tendência em grandes centros urbanos) quanto horizontais, dada a projeção de implementação do projeto, o qual exigiria espaços para estacionamento.

Alves ressaltou a importância da participação de diversas entidades nas discussões sobre o projeto, enfatizando o empenho da equipe em viabilizar benefícios fiscais para fortalecer o comércio e atrair novos negócios, valorizando a região.

Ele também mencionou dois projetos propostos pelo prefeito Rogério: a criação de um polo gastronômico na área do Jóquei Clube para a iniciativa privada e a revitalização completa do Bosque dos Buritis, incluindo a instalação de uma fonte de espetáculo das águas no lago.

Encerrando a entrevista, Alves expressou confiança na aprovação do projeto de lei apresentado pelo prefeito Rogério à Câmara Municipal, visando a implementação das mudanças no início do próximo ano.