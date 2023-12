Pacientes da Saúde Mental de Goiânia realizam exposição de artesanato natalino no Shopping Flamboyant

Pacientes assistidos pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), vinculados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e integrantes da Associação de Trabalho e Produção Solidária da Saúde Mental de Goiânia (Gerarte I), estão expondo mais de 200 peças diversificadas no Shopping Flamboyant, das 10h às 22h. A variedade de opções de presentes natalinos inclui tecelagem, reciclagem de papel, crochê e bordados.

Entre os itens oferecidos, destacam-se produtos para copa, cozinha e banho, assim como acessórios femininos, incluindo carteiras, bolsas, colares e brincos, além de utilidades domésticas e decoração, como tapetes, pesos de porta e tapeçarias. Todas as peças são confeccionadas por homens e mulheres com mais de 18 anos, que recebem assistência nos Caps de Goiânia.

Rúbia Cristina Rodrigues, coordenadora geral do Gerarte 1, destaca a importância da exposição para os pacientes, ressaltando que há uma década eles apresentam os artigos produzidos no shopping, e a renda gerada pelas vendas é revertida diretamente para eles. Essa iniciativa promove significativo aumento da autoestima, independência financeira e valorização junto à família.

Rúbia enfatiza também o valor do contato direto com as pessoas no shopping para os cooperados. “Eles são os protagonistas, realizando as vendas, apresentando os produtos e explicando sobre o Gerarte. Nesse contexto, deixam de ser apenas pacientes da Saúde Mental para serem indivíduos ativos”, destaca a coordenadora. A exposição está localizada no quiosque social, no piso 1 da entrada sudoeste do shopping, e permanecerá aberta até o dia 15 de dezembro.