Servidores da Educação em Goiás receberão bônus por produtividade

O Governo de Goiás anunciou que irá conceder um bônus por produtividade aos servidores ativos da rede estadual de educação até o final deste ano. O projeto de lei, encaminhado pelo governador Ronaldo Caiado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), recebeu aprovação definitiva dos deputados nesta terça-feira (30/04).

O chefe do Executivo destacou que essa iniciativa visa reconhecer o empenho e a dedicação dos profissionais. O investimento previsto é de R$ 200 milhões. A Governadoria salientou, na justificativa do projeto, que o pagamento do bônus também tem o objetivo de estimular a oferta de ensino de qualidade.

Segundo o documento, o bônus por resultado tem natureza remuneratória e espera-se que incentive a formação intelectual dos alunos, resultando em melhores desempenhos nas avaliações estaduais e nacionais. A elaboração do texto foi realizada em conjunto pelas Secretarias da Educação (Seduc) e da Administração (Sead).

O adicional corresponde a 95% do vencimento e beneficiará mais de 48 mil professores e servidores administrativos, incluindo efetivos e temporários.

Este será o quarto ano consecutivo em que o bônus será concedido com recursos do Tesouro Estadual e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Além do bônus, a categoria também recebe auxílio alimentação de R$ 500 e auxílio aprimoramento de R$ 500.

Valorização da Categoria:

Essas medidas se somam a outras iniciativas desenvolvidas pela Seduc para valorizar a carreira dos profissionais da educação. Além do pagamento do piso nacional, está em análise pelos deputados o projeto de lei que prevê o reajuste salarial em 4,62%.

Anteriormente, em 2021, o estado equiparou os salários dos professores temporários aos dos efetivos. Os professores também receberam notebooks para uso pessoal. Desde 2019, mais de R$ 7 bilhões foram investidos no setor.