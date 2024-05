Empresas Multinacionais Confirmam Investimentos de R$ 4,8 Bilhões em Goiás

Goiás tem sido um ponto atrativo para grandes investimentos empresariais, e as últimas notícias revelam que centenas de oportunidades de emprego estão no horizonte do estado. Somente neste mês de abril, três importantes corporações revelaram seus planos de expansão, totalizando investimentos que ultrapassam os R$ 4,85 bilhões. A John Deere e a Mitsubishi, com unidades em Catalão, e a Ambev, em Anápolis, são as protagonistas dessas iniciativas.

O anúncio mais recente ocorreu em 22 de abril, quando a multinacional John Deere confirmou um investimento de R$ 700 milhões para expandir sua fábrica em Catalão. Especializada na produção de software e equipamentos para os setores agrícola, florestal e de construção, a unidade prevê a criação de 400 novos empregos diretos e indiretos ao longo de cinco anos.

A HPE Automotores, representante oficial da Mitsubishi Motors no Brasil, também revelou seus planos de investimento em Goiás, com um aporte de R$ 4 bilhões em sua unidade em Catalão. O objetivo é desenvolver novos produtos e tecnologias híbridas. Enquanto isso, a Ambev anunciou um investimento de R$ 150 milhões para expandir sua produção de cerveja em Anápolis, com a expectativa de gerar 200 novos empregos até o final do ano. O governador Ronaldo Caiado vê esses anúncios como reflexos do ambiente de negócios favorável ao empreendedorismo no estado.

“Ampliamos a segurança, reduzimos a burocracia e estamos focados em garantir liberdade econômica para quem quer investir em Goiás. Quanto mais investimentos, mais empregos”, afirma Caiado, destacando que a criação de vagas de trabalho e oportunidades de renda é o melhor programa social.

“A competitividade do estado, aliada a uma economia dinâmica, proporciona uma melhor qualidade de vida para a população”, acrescenta.

Os números divulgados pelo Instituto Mauro Borges (IMB) confirmam o crescimento econômico contínuo de Goiás. Em 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou um aumento de 4,4%, alcançando R$ 336,7 bilhões, o maior valor da história. Esse crescimento superou a média nacional (2,9%) pelo segundo ano consecutivo, com a indústria representando 23,2% do total do PIB goiano, graças a um aumento de R$ 6 bilhões apenas nesse setor.

De acordo com dados da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), foram atraídos R$ 20 bilhões em investimentos para Goiás entre 2022 e 2023, e as projeções futuras são ainda mais promissoras.

“Atualmente, estamos em negociações com mais de 100 empresas que planejam se estabelecer ou expandir suas operações em Goiás, incluindo grandes nomes como John Deere, Mitsubishi e Ambev”, destaca Joel de Sant’Anna Braga Filho, titular da SIC.

Além dessas corporações, a chinesa WeiChai Holding Group também anunciou seus planos de investimento em Goiás, escolhendo Itumbiara como sede de sua primeira unidade na América Latina. Líder mundial na fabricação de motores e máquinas agrícolas, a WeiChai Holding Group se prepara para iniciar suas atividades em solo goiano em colaboração com a empresa brasileira Stemac. Essa parceria promete não apenas reduzir custos e otimizar processos, mas também oferecer assistência técnica e reposição de peças.