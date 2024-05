Detentos do Complexo Penal Daniella Cruvinel revitalizam estandes para a 77ª Exposição Agropecuária de Goiás

No âmbito da preparação para a 77ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, detentos do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, localizado em Aparecida de Goiânia, estão empenhados na revitalização dos estandes do Parque de Exposições de Goiânia. Essa iniciativa é fruto de uma parceria renovada entre a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP) e a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), que visa não apenas a preparação para o evento, mas também a ressocialização dos apenados.

Um grupo de onze reeducandos está dedicando seus esforços à limpeza do parque, serviços gerais e pintura dos estandes, sob a supervisão e escolta de policiais penais. Essa colaboração não só contribui para a preparação do local, mas também oferece aos detentos a oportunidade de remição da pena por tempo de serviço, conforme estipulado pela Lei de Execução Penal (LEP). Os trabalhos, realizados de segunda a sexta-feira, continuarão até o dia 15 de maio, véspera do início da exposição.

Além da revitalização dos espaços, a Exposição Agropecuária será uma oportunidade para a população conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Polícia Penal. Durante o evento, artesanatos produzidos pelos detentos serão exibidos em um espaço dedicado à instituição. Adicionalmente, o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (GOPE) realizará exposições de armamentos, itens utilizados em operações e materiais apreendidos, oferecendo uma visão mais ampla das atividades desenvolvidas pela instituição.