Renovação dos pontos de ônibus na região Metropolitana de Goiânia: Mais de mil estruturas restauradas

A renovação dos pontos de ônibus em Goiânia e cidades circunvizinhas da Região Metropolitana atingiu um marco significativo, com mais de mil estruturas agora restauradas. Nesse processo, os antigos abrigos de concreto estão sendo substituídos por modelos metálicos mais modernos, enquanto aqueles já de metal passam por reformas abrangentes e serviços de manutenção e limpeza.

Esta etapa crucial faz parte do Plano de Ação Imediata da Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), lançado em janeiro deste ano pelo Governo de Goiás, em colaboração com as prefeituras e as empresas de ônibus da região.

O plano inclui a demolição de todos os 865 abrigos de concreto existentes na rede de transporte coletivo, substituindo-os por novas estruturas metálicas para garantir a segurança dos usuários e prevenir acidentes que possam ameaçar suas vidas ou integridade física.

Estima-se que cerca de 7 mil abrigos serão beneficiados por essas melhorias, que também englobam uma nova sinalização, fornecendo informações sobre linhas de ônibus, horários e itinerários para tornar as viagens dos passageiros mais convenientes e eficientes.

Miguel Ângelo Pricinote, subsecretário estadual de políticas para transporte, destacou a preocupante situação dos pontos de parada do transporte coletivo, com quase 500 estruturas em iminente risco de queda. Ele ressaltou a importância da cooperação entre autoridades e entidades para resolver essa questão.

Além das melhorias nos pontos de ônibus, o Plano de Ação Imediata prevê outras iniciativas, como a renovação completa da frota de ônibus por veículos novos, a introdução de 150 veículos elétricos nos eixos Anhanguera e Norte-Sul, e a reforma de terminais. O investimento total estimado é de aproximadamente R$ 1,5 bilhão.

Após as restaurações, uma preocupação adicional é a ocorrência de atos de vandalismo, como depredação e pichação. Para enfrentar esse problema, a população pode denunciar casos pelo telefone: 0800-648-2222, que opera de segunda a sexta, das 8h às 18h.