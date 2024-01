Seduc Anuncia Processo Seletivo para Tutores Educacionais em Goiás

Follow on X

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) divulgou um Edital para a Seleção Simplificada Interna de Tutores Educacionais, destinado a professores da rede pública estadual de ensino, tanto efetivos quanto temporários, que possuam especialização na área da Educação e, pelo menos, um ano de experiência em docência ou regência na educação básica.

O período de inscrições terá início no dia 19 de janeiro e se encerrará em 24 de janeiro, às 16 horas. Os interessados deverão comparecer ao Departamento Pedagógico da Coordenação Regional de Educação (CRE) na qual desejam se candidatar, munidos do formulário de inscrição, currículo simplificado e os demais documentos exigidos pelo edital.

Este ano, um total de 23 vagas estão sendo oferecidas, distribuídas da seguinte forma: uma vaga para Águas Lindas de Goiás; duas para Aparecida de Goiânia; uma para Goianésia; uma para Goiânia; duas para Goiatuba; uma para Itaberaí; duas para Jataí; duas para Luziânia; duas para Novo Gama; uma para Palmeiras de Goiás; uma para Piracanjuba; uma para Piranhas; uma para Porangatu; uma para Quirinópolis; uma para Santa Helena; uma para Silvânia e duas para Uruaçu.

O Processo de Seleção de Tutores Educacionais envolverá três etapas de avaliação. A primeira etapa, de caráter eliminatório, inclui a inscrição e a entrega da documentação requerida. A segunda etapa, também eliminatória, consiste na análise curricular. Por fim, a terceira e última etapa, de caráter eliminatório e classificatório, compreende a realização de vivência pedagógica e entrevista.

A lista com as inscrições homologadas será divulgada no dia 25 de janeiro, enquanto o resultado final da seleção está previsto para ser anunciado em 08 de fevereiro.