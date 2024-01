Banco de Alimentos da OVG apoia mães de pessoas com deficiência com alimentos frescos e nutritivos

Cerca de 50% das famílias atendidas pelo Banco de Alimentos da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) são formadas exclusivamente por mães e avós dedicadas, cuidadoras de pessoas com deficiência. Essas mulheres, que por necessidade precisam permanecer em casa para cuidar de seus entes queridos, muitas vezes enfrentam desafios para encontrar oportunidades de trabalho. No entanto, graças ao incansável trabalho do programa Goiás Social, essas famílias podem contar com uma alimentação saudável e de qualidade, incluindo frutas, verduras e legumes frescos, essenciais para o desenvolvimento de seus dependentes.

Ediana Ferreira Monteiro, uma dona de casa de 44 anos, é um exemplo dessas mães. Ela dedica integralmente sua vida ao cuidado de seu filho Carlos Eduardo Ferreira Monteiro, de 23 anos, que tem microcefalia congênita. Essa condição se caracteriza pelo tamanho reduzido da cabeça e do cérebro em comparação com o esperado para sua idade e sexo.

Semanalmente, Ediana recebe apoio do Banco de Alimentos da OVG, que fornece 15 quilos de hortifrutis frescos, garantindo refeições saborosas e nutritivas em sua mesa. “Agora não falta comida em minha casa, principalmente para o meu filho. Já passei por momentos de desespero por não poder trabalhar e por não ter o que comer. Essa realidade ficou para trás. Aprendi até a preparar a sopa que ele tanto gosta. Ele está mais forte”, compartilha emocionada.

O grupo de famílias atendidas pelo Banco de Alimentos também inclui imigrantes, como Yesica Leonor Mercedes Abanto de Mendocilla, de 47 anos, originária do Peru. Ela cuida de sua filha Alessandra Sarahy Mendocilla Mercedes, de 13 anos, que possui paralisia cerebral. Além de receber frutas desidratadas, cestas de hortifrutis e o Mix do Bem, a menina também é beneficiada com fraldas geriátricas descartáveis da OVG.

“Yesica Leonor destaca a solidariedade de Goiás, um lugar maravilhoso, onde cuidam de muitas pessoas em situação financeira precária. Estou longe do meu país e da minha família, cuidando de uma filha especial, e recebo todo esse carinho e apoio”, enfatiza Yesica Leonor.

A presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, ressalta que o governador Ronaldo Caiado tem uma atenção especial para a qualidade da assistência social, especialmente para as famílias com pessoas com deficiência. “Na grande maioria, são mães que não desistem de seus filhos, avós que não desistem de seus netos. Estar ao lado dessas pessoas nos ensina muito sobre o significado do amor, cuidado e dignidade”, conclui Gracinha Caiado.

Marília Araújo, gerente de Nutrição Social e Sustentável do Banco de Alimentos, destaca que as frutas, verduras e hortaliças fornecidas a essas famílias representam 50% ou até mais da ingestão diária de nutrientes para pessoas especiais. “Isso é de extrema importância, pois eles estão consumindo nutrientes, vitaminas e minerais que promovem o desenvolvimento cognitivo e neurológico, fundamentais para uma vida saudável e com qualidade, de forma natural”, ressalta.

Em 2023, o Banco de Alimentos da OVG doou 1,2 mil toneladas de frutas, verduras e legumes frescos, beneficiando mensalmente 79 entidades sociais e 3 mil famílias. Dessas famílias, metade é composta por pessoas com deficiência. Além disso, a iniciativa do Goiás Social entregou cerca de 441 mil pacotes de Mix do Bem e frutas desidratadas, beneficiando uma média mensal de 5 mil famílias e 28 entidades sociais.