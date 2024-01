Secretaria de Saúde de Goiás lança ação de apoio contra a dengue em municípios de alto risco

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) anunciou um plano de ação para auxiliar os 84 municípios goianos identificados como de alto risco para a epidemia de dengue. O plano foi delineado durante uma reunião do Gabinete de Combate à Dengue e outras Arboviroses da SES-GO, que ocorreu nesta quarta-feira (17/01).

O encontro contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Sérgio Vencio, o superintendente de Planejamento da SES, Rasivel dos Reis Santos Júnior, além de outros gestores da secretaria e representantes da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

O superintendente Rasivel Santos enfatizou que a SES atuará em estreita colaboração com os gestores e profissionais dos municípios, visando prevenir complicações e óbitos decorrentes de arboviroses, especialmente a dengue.

“O Gabinete de Crise será estendido aos hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde dos municípios com alto número de casos de dengue”, ressaltou o superintendente.

Rasivel Santos também destacou que o Governo de Goiás, em parceria com a SES e outras instituições, estará presente em todos os municípios que necessitem de apoio, fornecendo insumos como soro, assistência geral, definição de procedimentos e otimização de processos, com o objetivo de garantir uma hidratação rápida e eficaz para pacientes com sinais de alerta, reduzindo assim as complicações e mortes.

Prevenção

Em colaboração com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, a SES-GO realizou uma ampla operação de vistoria e limpeza na manhã desta quarta-feira em locais suscetíveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti, incluindo o complexo da Agência Brasil Central e as instalações da própria secretaria.

Essa ação está de acordo com o Decreto Estadual 9.860, de 05 de maio de 2021, que estabelece a responsabilidade de prevenir a criação de focos do Aedes aegypti em edifícios que abrigam órgãos e entidades públicas.

A coordenadora de Vetores da superintendência de Vigilância em Saúde da SES, Maristella dos Santos Sasse, enfatizou que essa iniciativa de rotina da secretaria serve de modelo para outras instituições e órgãos do Estado seguirem. A vistoria abrangeu todas as áreas internas e externas do complexo.

“As equipes de epidemiologia inspecionaram as construções, áreas verdes, campos de futebol e outros espaços”, destacou.

Por sua vez, as equipes do Corpo de Bombeiros concentraram seus esforços em áreas de difícil acesso, como reservatórios de água, calhas e coberturas de edifícios, utilizando drones e caminhões com escadas.