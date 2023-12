Ronaldo Caiado enfatiza a importância da inteligência policial no combate à criminalidade em Goiás

O governador Ronaldo Caiado destacou a relevância da inteligência policial no enfrentamento da criminalidade em Goiás e outros estados durante a formatura do 19º Curso de Operações de Inteligência da Polícia Militar do Estado (COIPM) realizada no dia 14/12. No evento, 71 profissionais, incluindo policiais militares de Goiás e de outros estados, concluíram seu treinamento em identificação, avaliação e acompanhamento de atividades criminosas.

A cerimônia de conclusão do 19º COIPM ocorreu no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em Goiânia, e Caiado reforçou seu compromisso com a priorização da segurança pública, destacando que o investimento, a valorização, a qualificação e a especialização são fundamentais para melhorar os indicadores de segurança do Estado.

O curso, que teve duração de seis semanas e contou com a participação de diversos profissionais da área de segurança, enfatizou a importância da inteligência para diminuir a criminalidade e apoiar operações de apreensão de drogas, armamentos e foragidos. O comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, coronel André Avelar, ressaltou que apenas esse curso resultou na retirada de mais de 500 foragidos das ruas.

Maximiliano Fernandes, chefe da Agência Central de Inteligência da PM, enfatizou a integração das forças de segurança pública de Goiás e de outros estados no trabalho estratégico de inteligência. Além disso, Saulo Mesquita, presidente do Tribunal de Contas do Estado, destacou que a atuação governamental na área de segurança é fundamental para garantir a democracia e a sensação de segurança dos cidadãos.