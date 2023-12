Operação Rubrum: PF e Segurança Goiana unem forças contra crime organizado

Follow on X

A Operação Rubrum foi lançada nesta quinta-feira (14/12) como uma iniciativa colaborativa entre a Polícia Federal (PF) e as forças de segurança de Goiás, visando desmantelar uma organização criminosa com atividades em Goiás e no Rio de Janeiro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, enfatizou a eficácia da parceria policial em uma coletiva de imprensa na sede da PF em Goiânia, destacando a integração real de informações e operações como chave para assegurar a segurança pública.

Caiado declarou a disponibilidade contínua das forças de segurança estaduais para futuras operações conjuntas. A Operação Rubrum, que envolveu um efetivo de 130 policiais, teve como objetivo cumprir 17 mandados de prisão temporária e 29 mandados de busca e apreensão em várias cidades, incluindo Goiânia e Rio de Janeiro. A operação, que focou em crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio, é um exemplo de cooperação entre diferentes forças policiais, incluindo PF, PRF, Civil, Militar e Penal.

A investigação, conduzida pela Ficco-GO e pela Polícia Civil de Goiás, levou menos de três meses e resultou na identificação de atividades criminosas ligadas a uma facção na região Noroeste de Goiânia e em Trindade. Marcela Rodrigues, superintendente regional da PF em Goiás, destacou a eficácia da operação, que resultou na apreensão de drogas, armas e na identificação de líderes faccionados.

Renato Brum, titular da Secretaria de Segurança Pública, ressaltou a importância da integração para o sucesso da segurança pública no estado. A operação também contou com mandados judiciais autorizando a apreensão de materiais que podem ajudar na comprovação dos crimes investigados.

A Operação Rubrum é um desdobramento da Operação Insídia, que foi iniciada em outubro após um duplo homicídio em Goiânia. Segundo o delegado Marcos Vinicius Cardoso do Nascimento, da DIH, a operação resultou na prisão de suspeitos e na identificação de um líder faccionado foragido no Rio de Janeiro.