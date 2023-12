Hospital Estadual de Formosa comemora 4 mil partos com atendimento obstétrico humanizado

O Hospital Estadual de Formosa (HEF) celebrou um marco impressionante neste mês, alcançando 4 mil partos desde 2020, reforçando sua posição como líder em atendimento obstétrico humanizado no sistema de saúde público. A honra do parto de número 4 mil foi para Hadassa, uma recém-nascida que veio ao mundo por meio de um cesariana de emergência. “É uma emoção indescritível saber que a Hadassa marca esse número tão especial. Estou grata por ter iniciado a vida dela em um lugar que já viu o nascimento de tantas outras crianças”, expressa Maria Eduarda Ferreira, mãe da pequena Hadassa.

Maria Eduarda, que possui plano de saúde, escolheu o HEF pela qualidade do atendimento e a abordagem humanizada. A política do hospital é tratar cada gestante como única, respeitando suas escolhas em relação ao parto, como a posição durante o nascimento, métodos de analgesia e a presença de acompanhantes.

O hospital vai além do parto em si, com programas como “Árvore da Vida”, que transforma a placenta em arte, e “Hora do Banho”, criando momentos especiais para mães e bebês, visando fortalecer laços familiares e criar memórias duradouras.

Mariana Granado, coordenadora de enfermagem do setor obstétrico, ressalta a importância de tratar cada gestante como uma história única. “A chegada de uma gestante é mais do que o atendimento a uma paciente; é a oportunidade de fazer parte de um momento crucial em suas vidas com amor e dedicação”, diz ela.

Suzanny Silva de Souza, uma brasileira residente no Egito, é outra paciente que escolheu o HEF para o nascimento de seu filho, Saad, o “pequeno faraó brasileiro”. Através de sua família em Formosa, ela conheceu o hospital e optou por um parto normal. “A atenção e cuidado que recebi superaram todas as minhas expectativas”, conta Suzanny.

Luciano Dutra, diretor do HEF, vê a conquista dos 4 mil partos como um reflexo da excelência e do comprometimento do hospital com serviços públicos de alta qualidade. “Mais do que números, esses 4 mil partos representam nosso esforço contínuo em prover cuidados empáticos e atenciosos”, afirma Dutra. O hospital atende tanto encaminhamentos de outros hospitais quanto pacientes que chegam espontaneamente ao pronto-socorro.