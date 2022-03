Quando é indicado o exame de eletroneuromiografia?

O exame de eletroneuromiografia é indicado para a detecção e avaliação de lesões nos nervos e músculos do corpo, que podem ser causadas por doenças como as Neuropatias de diversas etiologias (diabética, alcoólica, infecciosa, etc), Miopatias, Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Síndrome do Túnel do Carpo, Síndrome de Guillain-Barré, entre outras.

O exame consiste em avaliar o registro da atividade funcional dos nervos e músculos. Na primeira etapa é feito o estudo da condução nervosa sensitiva e motora e na segunda etapa é realizada a eletromiografia que registra a atividade espontânea destes músculos durante o repouso.

O exame de eletroneuromiografia é realizado pelo médico especialista em neurofisiologia.

