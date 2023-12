Psiquiatria Goiânia – Dependência da nicotina

A dependência da nicotina é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Este vício, frequentemente associado ao consumo de tabaco, cria um vínculo perigoso e difícil de cortar. Primeiramente, esta é uma das drogas mais viciantes, estimulando a liberação de dopamina no cérebro, o que proporciona uma sensação temporária de prazer e relaxamento.

Além disso, a dependência da nicotina não se limita apenas aos aspectos físicos; fumantes muitas vezes associam o ato de fumar a certas atividades diárias, tornando-se um hábito arraigado em sua rotina. A abstinência da substância costuma provocar sintomas intensos, como irritabilidade, ansiedade e dificuldade de concentração.

Tanto o apoio médico quanto emocional por meio através de terapia comportamental, programas de cessação do tabagismo e medicamentos podem aumentar as chances de sucesso. Além disso, contar com o apoio de amigos e familiares durante esse processo desafiador pode ser fundamental para alcançar uma vida livre do vício.

Agende sua consulta com o psiquiatra se você quer se livrar deste vício.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.