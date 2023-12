Urologia Goiânia – Por que a prostatectomia radical robótica é tão eficaz?

A cirurgia robótica de próstata, chamada prostatectomia radical robótica, é uma das técnicas mais conhecidas e utilizadas no tratamento do câncer de próstata. Esse procedimento, quando comparado com as modalidades aberta e laparoscópica, representa diversas vantagens.

Isso acontece, pois a plataforma robótica garante uma melhor visualização e, portanto, maior precisão durante o procedimento. A ferramenta possui 4 braços robóticos com movimentos precisos que se assemelham aos movimentos das mãos do cirurgião, visão em 3D e um filtro de tremor, que assegura maior estabilidade durante o procedimento.

Tudo isso, garante diversos benefícios para o procedimento, como:

Incisões menores;

Desospitalização mais rápida;

Diminuição de complicações pós-operatórias;

Menor perda de sangue e redução da necessidade de transfusões;

Diminuição da dor no pós-operatório;

Recuperação mais rápida;

Retorno mais precoce da continência urinaria;

Melhora nos índices de preservação da potência sexual.

Vale lembrar, contudo, que para garantir todos os benefícios da prostatectomia radical robótica, é fundamental que o cirurgião seja capacitado e experiente para realizar cirurgias robóticas!

Sou pós-graduado em Cirurgia Robótica pelo Hospital Israelita Albert Einstein e com experiencia em cirurgia robótica!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.