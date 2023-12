Psiquiatria Goiânia – Dicas para manter a higiene do sono

A higiene do sono desempenha um papel fundamental na saúde mental e no bem-estar geral. Por isso, separamos a seguir alguns hábitos que te ajudarão a estabelecer uma rotina de descanso saudável e uma boa qualidade de vida:

Mantenha um horário regular, indo para a cama e acordando no mesmo horário todos os dias, inclusive nos fins de semana.

Evite cochilos prolongados durante o dia.

Deixe o quarto escuro, silencioso e em uma temperatura agradável.

Reduza a exposição a dispositivos eletrônicos antes de dormir, devido à luz azul que pode interferir no ritmo circadiano.

Evite estimulantes como cafeína e nicotina antes de dormir.

Pratique exercícios durante o dia pode promover um sono mais profundo à noite, mas é importante evitar atividades intensas perto da hora de dormir.

Ao adotar práticas consistentes de higiene do sono, as pessoas podem melhorar a qualidade de seu descanso, promovendo a saúde mental, a cognição e a capacidade de lidar com o estresse diário.

Você sabia que o psiquiatra também trata transtornos do sono? Como anda seu sono? Deixe nos comentários?

