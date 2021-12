Pronto Socorro para Queimaduras – Quais as condições ideais para ocorrer a cicatrização?

Para que a cicatrização ocorra de forma satisfatória algumas condições devem estar presentes.

Vamos conhecer estas condições ideais:

Temperatura

A temperatura entre 36,4° C a 37,2° C é a ideal para que ocorram as reações químicas como metabolismo, síntese de proteínas, fagocitose, mitose, etc. O processo celular pode ser prejudicado ou interrompido casos haja variação de temperatura.

PH do tecido

O ph do tecido de uma ferida é de 5,8 a 6,6, ou seja, é ácido para que as funções celulares ocorram adequadamente.

Níveis bacterianos na ferida

A colonização bacterina nas feridas deve ser controlada através de limpeza adequada, uso de técnica asséptica na troca do curativo e uso de curativos que promovam barreira.

Umidade da ferida

A atividade celular adequada ocorre em meio úmido. Por isso é recomendado no tratamento de feridas que o leito de ferida e a pele circundante sejam mantidos úmidos.

