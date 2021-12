Cirurgia Robótica Goiânia – Vantagens do tratamento de câncer renal com cirurgia robótica

Em casos de câncer de rim a indicação era a nefrectomia total, a remoção completa do órgão. A nefrectomia parcial era indicada apenas para tumores com menos de quatro centímetros. Através da cirurgia robótica é possível remover toda a lesão, inclusive as maiores de 4 cm, de forma precisa, preservando o restante do rim e promovendo mais qualidade de vida para o paciente.

Além disso a cirurgia robótica garante menor risco de hemorragias, menos risco de complicações, menor dor no pós-operatório e, logo, uma recuperação mais rápida.

Saiba mais sobre as vantagens da cirurgia robótica. Agende sua consulta.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

-Urologista

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

-Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

-Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br/

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.