Pronto Socorro para Queimaduras – Como identificar uma úlcera venosa?

As úlceras venosas são lesões crônicas associadas à hipertensão venosa dos membros inferiores, anormalidade do funcionamento do sistema venoso causada por uma incompetência valvular, associada ou não à obstrução do fluxo venoso.

A úlcera venosa é caracterizada por ferida de forma irregular, que é superficial no início, mas pode se tornar profunda, tem bordas bem definidas e geralmente exsudato amarelado.

A úlcera venosa também apresenta outros sintomas como:

-Dor de intensidade variável;

-Inchaço;

-Edema;

-Descamação;

-Coceira;

-Presença de varizes;

-Sensação peso nas pernas;

-Escurecimento e espessamento da pele.

