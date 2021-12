Urologista Goiânia – Uretrite se não tratada imediatamente pode causar complicações

A uretrite é uma inflamação ou infecção na uretra causada por diversos fatores como trauma, irritação por substâncias, bactérias, vírus e fungos. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) como gonorreia e clamídia são as principais responsáveis pelo desenvolvimento da uretrite.

Os principais sintomas da uretrite são:

-Nas mulheres: ardência ao urinar, febre, micção urgente e frequente, secreção vaginal e dor abdominal e/ou pélvica.

-Nos homens: ardência ao urinar, febre, sangue na urina ou no sêmen, micção urgente e frequente, coceira ou sensibilidade do pênis, dor durante a relação sexual ou a ejaculação.

As inflamações na uretra não tratadas podem causar complicações, como a estenose (estreitamento do canal), infecção na bexiga e nos rins, inflamação no cérvix, ou colo do útero (cervicite) e infertilidade masculina e feminina.

Casos apresente algum dos sintomas procure o urologista para avaliação.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

-Urologista

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

-Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

-Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

