Pronto Socorro para Queimaduras – Diferença entre feridas agudas e crônicas

Primeiramente devemos saber o que é ferida de pele. Por definição, é qualquer prejuízo na integridade cutânea ou mucosa, causada por acidentes, traumas, doenças ou cirurgias.

No post de hoje, vamos conhecer os principais tipos de feridas!

Feridas Agudas

São feridas recentes, de curta duração que respondem rapidamente ao tratamento e cicatrizam sem complicações. Ocorrem geralmente em todas as faixas etárias. São exemplos: as feridas cirúrgicas e as traumáticas, provocadas por objetos cortantes, contundentes, perfurantes ou lacerantes, inoculação de venenos, mordeduras, queimaduras, etc.

Feridas Crônicas

São feridas de longa duração e não respondem adequadamente ao tratamento e são de difícil cicatrização. Geralmente, estão associadas a doenças pré-existentes, que interferem e retardam o processo de cicatrização. As principais são úlceras de pressão, feridas do pé diabético e úlceras de perna, em que se destacam as úlceras venosas.

