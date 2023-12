Programa Pra Ter Onde Morar beneficia 31 famílias com moradias gratuitas em Campo Limpo

Em um significativo avanço social, Campo Limpo de Goiás viu 31 famílias receberem moradias gratuitas nesta terça-feira (19/12), cortesia do programa ‘Pra Ter Onde Morar – Construção’. Este programa é uma iniciativa liderada pelo Governo do Estado, com a colaboração da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) e da Agência Goiana de Habitação (Agehab). As residências, situadas no Residencial Campo Limpo, foram atribuídas a famílias em condições de vulnerabilidade social, identificadas pelo Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. Com um investimento de R$ 3,4 milhões, provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado (Fundo Protege), esta ação representa um passo significativo no apoio àqueles em necessidade.

Alexandre Baldy, presidente da Agehab, esteve presente representando o governador Ronaldo Caiado e Gracinha Caiado, coordenadora do Goiás Social e primeira-dama, no evento. Baldy destacou o compromisso do governo com a qualidade, carinho e respeito ao dinheiro público, enfatizando a entrega de mais de mil casas em vários municípios apenas nesta semana.

Pedro Sales, responsável pela Seinfra, ressaltou a qualidade superior das moradias entregues, cada uma com 42 metros quadrados, incluindo sala de estar e de jantar, cozinha, quartos, área de serviço coberta e quintal. Ele enfatizou a prioridade dada ao bem-estar humano nas iniciativas do governo.

Entre os beneficiados, estava Abadio Alves de Oliveira, um lavrador de 55 anos, que vivia com sua mãe, Maria de Oliveira, de 80 anos. Emocionado, ele expressou sua gratidão pela nova casa, que transformará significativamente a vida dele e de sua mãe.

Além disso, o município celebrou o “Natal do Bem”, um evento onde foram distribuídos 814 brinquedos para as crianças locais, como parte dos 525 mil presentes fornecidos pelo Governo de Goiás através do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) para todos os 246 municípios goianos.

Graciele Marta, a prefeita de Campo Limpo, destacou a excelente cooperação com os secretários de Estado e elogiou o governador, referindo-se a ele como o “melhor governador do país”. Ela também mencionou investimentos adicionais no município, como o recapeamento de ruas e a construção da rodovia estadual GO-451.

Wilson Rocha Júnior, assessor especial da Governadoria, leu uma carta do governador e da primeira-dama, ressaltando o objetivo do “Natal do Bem” em espalhar alegria e magia do Natal por todo Goiás.

Iolanda da Silva, mãe de cinco filhos, e Girlaine Rodrigues, avó, compartilharam suas experiências e gratidão pelas festividades e presentes do “Natal do Bem”, enquanto a pequena Ana Júlia Pereira, de sete anos, expressou sua alegria ao receber uma boneca, um sonho realizado para ela. Ana Júlia também compartilhou seu desejo de neve no Natal, um toque mágico para a celebração festiva em Goiás.