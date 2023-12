Governador Caiado apoia a cultura goiana no lançamento do filme Minha irmã & Eu

Em uma demonstração de apoio à cultura, o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participou da pré-estreia do filme “Minha irmã & Eu”, na última terça-feira (19/12) em Goiânia. Marcando presença ao lado da atriz principal, Ingrid Guimarães, Caiado destacou seu compromisso com as artes e a cultura local. “É uma honra participar do lançamento desta obra nacional que celebra nosso amado estado de Goiás”, declarou o governador.

O filme, que terá estreia nacional em 28 de dezembro, com sessões especiais a partir de 25 de dezembro, foi exibido no CineX do Centro Cultural Oscar Niemeyer, um empreendimento do governo estadual. Caiado aproveitou a ocasião para exaltar a qualidade do cinema e a decoração natalina do local, repleta de luzes.

Ressaltando o suporte sem precedentes à cultura, Caiado falou sobre os mais de 300 projetos culturais beneficiados pelas leis de incentivo do Estado. Yara Nunes, Secretária de Cultura, complementou, mencionando o reforço dado às produções audiovisuais goianas, incluindo cinco longas-metragens locais apoiados neste ano. O vice-governador, Daniel Vilela, também esteve presente no evento.

Ingrid Guimarães, orgulhosa de suas raízes goianas, expressou sua satisfação em poder homenagear sua cultura natal. O filme, ambientado em Rio Verde, terra do pai de Ingrid, retrata a vida das irmãs Mirian (Ingrid) e Mirelly (Tatá Werneck) e destaca aspectos culturais de Goiás, como o sotaque característico e a música sertaneja.

Jorge Assunção, da Paris Filmes, destacou a importância de descentralizar a produção cinematográfica do eixo Rio-São Paulo, vislumbrando um novo capítulo para o cinema brasileiro.

A trama de “Minha irmã & Eu”, dirigida por Suzana Garcia, gira em torno de Mirian e Mirelly, duas irmãs com vidas distintas que são obrigadas a se unir. O elenco conta com Lázaro Ramos, Taís Araújo, Leandro Lima, além de participações de Chitãozinho & Xororó e Iza. A pré-estreia aconteceu no CineX, parte do CCON, proporcionando uma experiência confortável e moderna aos convidados e autoridades presentes.