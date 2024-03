Primeira-dama Gracinha Caiado Inaugura o 15º Restaurante do Bem em Quirinópolis

Na manhã desta terça-feira (12/03), a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, marcou presença na cidade de Quirinópolis para a inauguração do mais recente empreendimento social: o Restaurante do Bem. Localizado no coração da cidade, na Avenida Pastor Zetil, quadra 242, lote 9-A, o estabelecimento é fruto de uma parceria entre o Goiás Social e a prefeitura local.

O Restaurante do Bem, mantido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), tem como objetivo principal fornecer refeições nutritivas e balanceadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com um cardápio cuidadosamente elaborado por nutricionistas, a unidade pretende servir em média 600 refeições diárias, de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 14h.

A iniciativa do Restaurante do Bem já se estabeleceu em outras partes do estado, e Quirinópolis é a mais recente cidade a se beneficiar desse projeto humanitário. Além de proporcionar alimentação de qualidade, o espaço visa promover a inclusão e o bem-estar social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local.

Durante sua visita à cidade, Gracinha Caiado também foi honrada com o título de cidadania, em reconhecimento aos seus notáveis serviços prestados ao município de Quirinópolis. A proposta para a concessão do título foi apresentada pelo vereador Welington Faustino na Câmara Municipal em fevereiro deste ano, evidenciando o apreço e a gratidão da comunidade pelo trabalho realizado pela primeira-dama.

A inauguração do Restaurante do Bem e a cerimônia de entrega do título de cidadania foram momentos de celebração e reconhecimento, destacando o compromisso do Goiás Social e de Gracinha Caiado com o desenvolvimento e a solidariedade em toda a região.

SERVIÇO Assunto: Inauguração do Restaurante do Bem em Quirinópolis, com Gracinha Caiado Data e Hora: Terça-feira (12/03), às 11h30 Local: Avenida Pastor Zetil, quadra 242, lote 9-A, Centro, Quirinópolis (GO)