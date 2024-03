Hugol avança em tecnologia médica com a inauguração de dois modernos tomógrafos

Na segunda-feira (11/03), o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), celebrou a cerimônia de inauguração de dois novos tomógrafos, marcando um salto significativo na oferta de serviços médicos de alta qualidade.

A solenidade, realizada no auditório da unidade, contou com a presença ilustre do senador Vanderlan Cardoso, além de importantes figuras como o superintendente de Monitoramento de Contratos de Gestão e Convênios da SES-GO, Pedro de Aquino, diretores do Hugol e superintendentes da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir).

O investimento total para a aquisição dos equipamentos atingiu a marca de R$ 5,2 milhões. Um dos tomógrafos foi adquirido diretamente pela SES-GO, enquanto o outro foi viabilizado através de uma verba parlamentar, concedida em dezembro do ano anterior pelo senador Vanderlan Cardoso, destinada especificamente ao hospital.

“O hospital está agora amplamente equipado com o que há de mais avançado no mercado tecnológico. A saúde do estado de Goiás é motivo de grande orgulho para todos nós. Ao testemunhar os serviços prestados aqui no Hugol, ficamos encantados com a excelência”, afirmou o senador.

Cada um dos novos tomógrafos tem a capacidade de atender a mais de 2.500 pacientes mensalmente, representando um aumento significativo na capacidade de diagnóstico e na celeridade dos procedimentos médicos de urgência no Hugol.

Em 2023, a média mensal de exames de tomografia realizados foi de 5,4 mil, abrangendo tanto pacientes adultos quanto pediátricos.

“Com esses equipamentos, podemos elevar a segurança dos pacientes e, assim, garantir uma qualidade ainda maior na prestação dos serviços. Este é o objetivo da SES em parceria com a Agir”, ressaltou o superintendente da SES-GO, Pedro de Aquino.

Avanços em Tecnologia e Inovação:

A tomografia computadorizada é uma ferramenta indispensável na prática médica, desempenhando um papel crucial no diagnóstico, tratamento e monitoramento de uma ampla variedade de condições médicas.

O Hugol, que já possuía dois aparelhos de tomografia, substituiu-os por dois modelos mais modernos. Os novos equipamentos podem operar com até 160 canais, oferecendo maior rapidez e qualidade de imagem em comparação com os anteriores.

“O aumento no número de canais implica em maior velocidade na obtenção de imagens, melhorando a qualidade dos exames e reduzindo a exposição do paciente à radiação. Esta atualização não apenas aprimora a qualidade dos exames, mas também reduz significativamente o tempo de espera, demonstrando nosso compromisso contínuo com a excelência no cuidado da saúde”, explicou o diretor geral da unidade, Hélio Ponciano Trevenzol.