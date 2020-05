Como fazer a prevenção de doenças cardiovasculares?

Para manter o corpo saudável e evitar as doenças cardiovasculares é fundamental fazer uma avaliação com o cardiologista. Através da avaliação clínica e de exames cardiovasculares de rotina (checkup) é possível detectar precocemente problemas cardiovasculares aumentando as chances de sucesso na prevenção, no tratamento e na cura.

Vale lembrar que a prevenção não se resume apenas a avaliação com o cardiologista, também é preciso a adoção de hábitos saudáveis como:

-Alimentação balanceada, nutritiva e de acordo com as necessidades de cada indivíduo;

-Prática regular de atividades físicas;

-Evitar vícios (álcool, cigarro e outras drogas);

-Buscar se envolver em atividades sociais prazerosas e construtivas;

-Controlar o estresse;

-Ter em média 8 horas de sono;

-Estimular o cérebro com atividades intelectuais (leitura, teatro, etc.);

