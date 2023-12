Prefeitura de Aparecida adverte sobre aumento de focos do aedes aegypti durante o período chuvoso

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), faz um chamado à população para intensificar as medidas de prevenção contra os criadouros de água parada durante o período chuvoso. Nesse momento do ano, os locais propícios para a reprodução do mosquito Aedes aegypti tendem a se multiplicar, exigindo uma ação coordenada para conter o avanço da dengue e de outras doenças transmitidas por esse vetor.

Durante todo o ano, as equipes da Vigilância em Saúde trabalham incansavelmente no combate ao Aedes aegypti, realizando forças-tarefa, campanhas educativas, visitas domiciliares, e coletando pneus usados, entre outras estratégias preventivas. Essas ações contínuas são agora reforçadas para enfrentar o aumento esperado de criadouros e é fundamental que a comunidade também participe, assegurando a limpeza de áreas suscetíveis à formação de água parada em seus próprios lares.

No mais recente Mutirão de Aparecida, realizado na região do Jardim Alto Paraíso, foram recolhidos impressionantes 6,5 mil pneus, demonstrando a seriedade desse esforço conjunto. A cidade de Aparecida de Goiânia já registrou um preocupante aumento nos casos de doenças transmitidas pelo Aedes em 2023, com 16 mil casos notificados pela SMS, dos quais 12.465 foram confirmados. Tragicamente, um óbito já foi atribuído à dengue, enquanto outros seis casos estão sob investigação.

De acordo com a coordenação de zoonoses do município, os bairros com maior incidência de focos de dengue são Setor Buriti Sereno, Expansul, Colina Azul, Jardim Tiradentes, Independência Mansões, Jardim Olímpico, Serra Dourada I, Bairro Independência e Cidade Livre.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, assombrosos 70% dos focos de dengue são encontrados dentro das residências. Os restantes 30% estão relacionados a lixo inadequadamente descartado, pneus e entulhos que se transformam em criadouros de larvas do mosquito.

A população deve desempenhar um papel fundamental na redução desses focos e criadouros dentro de suas casas, enfatiza o coordenador de vigilância, saúde ambiental e zoonoses de Aparecida, Edson Fernandes. “É essencial que os moradores inspecionem regularmente calhas, caixas d’água, vasos de plantas, pneus, garrafas e outros recipientes que possam acumular água”, ressalta.

Além disso, é crucial manter o lixo devidamente fechado e garantir o descarte apropriado de móveis e outros objetos que possam reter a água da chuva. A fim de auxiliar a comunidade, Aparecida oferece o serviço gratuito do Disque-busca, que realiza a remoção e a destinação adequada de móveis antigos e equipamentos eletrônicos. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira e pode ser solicitado pelos telefones 3545-9969 e 3283-3644.

Para denunciar pneus acumulados, imóveis fechados, piscinas abertas ou abandonadas, caixas d’água destampadas e outras irregularidades que possam contribuir para o aumento da infestação de doenças, a Prefeitura mantém canais de denúncia, acessíveis pelos números 3545-4819 e 3283-3644. A participação ativa da comunidade é fundamental para combater esse sério problema de saúde pública.