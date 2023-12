Gestão de Vilmar Mariano em 2023: Um ano de investimentos e avanços notáveis em Aparecida

O prefeito Vilmar Mariano destacou o ano de 2023 como um período de dedicação contínua à cidade de Aparecida, com ações diárias em prol do bem-estar dos seus habitantes. Ao fazer uma análise do trabalho realizado durante o ano, a Prefeitura de Aparecida celebra os avanços em várias áreas, com ênfase na infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, economia e desenvolvimento urbano.

Além dos investimentos substanciais em infraestrutura, a gestão também priorizou o cuidado com a população, incluindo a implementação de subsídios para o transporte coletivo, garantindo benefícios aos cidadãos da cidade. Um mutirão de serviços e atendimentos percorreu todas as regiões da cidade ao longo do ano, melhorando a qualidade de vida, com a construção de diversas praças.

2023 ficará marcado como o ano em que a Prefeitura de Aparecida inaugurou mais de 140 novas praças de lazer e esportes em toda a cidade, sendo 15 delas entregues durante a gestão do prefeito Vilmar Mariano. Entre essas inaugurações, destacam-se a Praça Wilmar Leite de Amorim em Mansões Paraíso, a Praça Paulo Joaquim Barbosa na Vila Oliveira, a Praça da Capela São Venceslau no Bairro Cardoso, entre outras.

Além disso, outras cinco praças estão em construção em bairros como Jardim Maria Inês, Jardim Boa Esperança, Parque São Jorge, Buriti Sereno e Garavelo. A Prefeitura de Aparecida também continuou a revitalizar grandes avenidas em toda a cidade, como a Avenida Flamingo no Setor Colina Azul e a Arão de Souza no Independência Mansões.

Uma das transformações mais notáveis é a renovação da Avenida Rio Verde, na divisa com a capital, graças a uma parceria estabelecida com a Prefeitura de Goiânia. A via está recebendo iluminação em LED, semáforos inteligentes e um canteiro central com pista de caminhada, jardins e pergolados, tornando-se um novo cartão-postal da cidade.

O prefeito Vilmar Mariano comentou sobre essa iniciativa: “Essa era uma demanda antiga dos moradores e comerciantes da Rio Verde, que é um cartão-postal de Aparecida. Agora, ela está ganhando um visual novo e moderno, digno de sua importância para nossa cidade.”

A administração de Aparecida iniciou um ambicioso projeto em 2023 para modernizar a iluminação pública, substituindo gradualmente as lâmpadas convencionais por luminárias de LED mais eficientes e econômicas. O trabalho está avançando rapidamente, abrangendo diversas avenidas da cidade, como Avenida de Furnas, Avenida Independência, Avenida V-5, Avenida Newton Marques, entre outras. Essa iniciativa visa aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover a eficiência energética na cidade.

Mais Alternativas para Circular na Cidade

Nos últimos anos, Aparecida tem se destacado pelos investimentos em infraestrutura, visando a melhoria da mobilidade urbana. Essa abordagem continuou sob a gestão do prefeito Vilmar Mariano em 2023. Durante este ano, a cidade expandiu sua rede viária, com a construção de dez grandes eixos viários, dos quais seis já estão concluídos, sendo quatro no sentido norte-sul e dois no sentido leste-oeste. Além disso, estão em andamento a construção de outros quatro novos eixos estruturantes.

Um desses novos eixos, o Eixo Jardim Tiradentes-Madre Germana, está prestes a ser finalizado e já começa a gerar impactos positivos. A região da Avenida Brasil e Avenida Central, na altura da Vila Romana e do Jardim das Cascatas, que faz parte dessa rota, já apresenta um aumento notável de comércios locais. Novas empresas estão surgindo nas proximidades.

Mário Vilela, secretário de Infraestrutura, explicou: “Esse eixo está sendo construído para acompanhar o crescimento da cidade. À medida que Aparecida se expande, novas soluções de mobilidade urbana são necessárias, e a Prefeitura está atenta a isso.”

Graças à construção dos eixos estruturantes e à atenção às necessidades específicas, a administração Vilmar Mariano levou pavimentação asfáltica a diversos bairros, incluindo Goiânia Park Sul, Jardim Boa Esperança, Parque Ibirapuera, Setor Aeroporto Sul, Jardim Himalaia, Setor Rosa dos Ventos, Bairro Itapuã e Parque das Nações. Há também projetos de pavimentação em andamento no Bairro Independência, Jardim Dom Bosco II, Vila Oliveira e Setor dos Estados, ao longo da rota de ônibus.

Os moradores, como Cleuza Florença de Barros, dona de casa, comemoram as melhorias na cidade. Ela expressou sua satisfação ao ver a entrega da nova ponte construída com um bueiro celular triplo na ligação entre o Jardim Dom Bosco I e II, afirmando que agora a locomoção ficou mais fácil e conveniente.

Em breve, além dos quatro eixos estruturantes em construção e dos quatro bairros que estão recebendo pavimentação asfáltica, a Prefeitura de Aparecida vai inaugurar a obra do novo acesso ao Polo Empresarial Goiás, através do Jardim Ipanema.

Pequenas Obras, Grandes Resultados

Com mais de 100 frentes de serviço a serem executadas no programa “Pequenas Obras, Grandes Resultados”, a Prefeitura de Aparecida continuará levando melhorias a dezenas de bairros nos próximos meses. Entre as prioridades da administração municipal estão obras como as do Conjunto Ana Rosa/BR-153, duplicação da Avenida W-7 no Jardim Olímpico, pavimentação no Parque Ayala e duplicação da Rua Libertadores no Internacional Park.

Com um empréstimo de US$ 120 milhões aprovado no Banco dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) após a visita de uma delegação de Aparecida à China, e com um investimento adicional de US$ 30 milhões do caixa do município, a Prefeitura de Aparecida continuará executando obras de infraestrutura e mobilidade, assim como fez em 2023. Isso inclui a construção de novos viadutos e elevados, pavimentação de todas as ruas habitadas da cidade, criação de novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e parques ambientais em Alto Paraíso, Tiradentes e Maria Inês, além do Horto Florestal.

Hmap: Segundo Melhor Hospital Público do País e Primeiro do Centro-Oeste

Em 2023, a Prefeitura de Aparecida continuou investindo na saúde da população, com resultados notáveis. Sob a gestão da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, o Hospital Municipal de Aparecida Iris Rezende Machado (Hmap) foi classificado como uma das 20 melhores unidades hospitalares da América Latina.

Alessandro Magalhães, secretário de Saúde de Aparecida, atribuiu esse reconhecimento à qualidade dos atendimentos prestados no Hmap e às melhorias implementadas no hospital durante a gestão do prefeito Vilmar Mariano. Entre as ações de destaque estão a inauguração da ala coronariana hemodinâmica, a ampliação dos atendimentos com cirurgias eletivas e bariátricas, além de mutirões de atendimento.

“É evidente a melhoria na qualidade da saúde pública em Aparecida nos últimos anos. Isso se deve aos investimentos realizados pela Prefeitura em infraestrutura, equipamento das unidades, contratação de profissionais especializados e atenção aos cuidados com os habitantes de Aparecida, desde a atenção básica até tratamentos mais avançados”, comentou Alessandro.

Investimentos em Educação

Na área da educação, 2023 foi marcado pelo programa “Cuidar da Escola é Dever de Todos”, que promoveu a reforma de várias escolas municipais. A Escola Municipal Vera Cruz II, por exemplo, passou por uma reformulação completa, oferecendo uma infraestrutura adequada ao ensino e ao convívio social para alunos, professores, funcionários administrativos e pais. Além disso, outras oito escolas estão passando por reformas.

Para aumentar a segurança nas escolas, o prefeito Vilmar Mariano determinou que a Guarda Civil Municipal fornecesse segurança em todas as unidades do município durante o horário de funcionamento.

“Ambientes escolares tranquilos e seguros são fundamentais para promover a qualidade da educação, melhorando ainda mais o reconhecido padrão de aprendizado nas escolas públicas de Aparecida de Goiânia”, ressaltou a secretária municipal de Educação, professora Idelma Oliveira.

Esporte: Formando Campeões

Em 2023, a Prefeitura de Aparecida inaugurou instalações públicas para a prática de esportes. Foram construídos novos campos sintéticos nos bairros do Jardim das Cascatas, Vila Maria e Parque das Nações. O vereador Dione Nery expressou sua satisfação com a entrega do campo no Parque das Nações, destacando a importância do investimento no esporte para afastar jovens de caminhos negativos.

A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude de Aparecida continua construindo novos campos de grama sintética, bem como uma pista de skate no Parque das Nações e a Arena Lafaiete, no Parque Lafaiete Campos Filho, no setor Village Garavelo. A arena contará com um campo de grama sintética, oferecendo ainda mais opções para a prática esportiva.

Em 2023, o município continuou apoiando atletas de Aparecida por meio do programa “Aparecida Compete”, proporcionando recursos financeiros para que competissem em eventos em outras cidades, estados e países.

Gerfeson Aragão, secretário de Esportes, enfatizou: “Estamos muito satisfeitos em ver nossos atletas locais se destacando em competições de nível mundial.”

Parceria com o Governo Estadual

Para entregar obras e benefícios à população de Aparecida, a gestão do prefeito Vilmar Mariano contou com a parceria do Governo de Goiás, sob o comando do governador Ronaldo Caiado e do vice-governador Daniel Vilela. Com o apoio do ex-prefeito Gustavo Mendanha, Vilmar, Caiado e Daniel viabilizaram juntos a implantação do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), a desativação do prédio do regime semiaberto de Aparecida, a universalização da rede de água e esgoto na cidade e a reforma dos ginásios esportivos.

“Essa cidade cresceu diante desses polos que aqui foram criados e esse é mais um grande polo sendo lançado em Aparecida. O semiaberto aqui era um sinal de problema para a cidade. A população se queixava todos os dias. Buscamos um planejamento para a transferência do semiaberto e como tal liberamos 2 milhões de metros quadrados para empresas se instalarem aqui”, afirmou Ronaldo Caiado durante o lançamento oficial do Dianot.

O trabalho conjunto da Prefeitura de Aparecida com o Governo de Goiás acelerou a oferta de saneamento básico na cidade. De acordo com o Instituto Trata Brasil, em dez anos, de 2012 a 2022, Aparecida subiu 33 posições no ranking brasileiro de saneamento básico, passando da 85ª para a 52ª colocação. Atualmente, a água potável é disponibilizada em rede para 58,69% da população aparecidense.

Canal Aberto com o Presidente da República

No primeiro ano do governo Lula, a Prefeitura de Aparecida agiu rapidamente para estabelecer laços com o novo governo federal. Durante os seis primeiros meses do governo, Aparecida recebeu visitas de trabalho