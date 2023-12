Centro de Reabilitação Crer celebra mais de 1 milhão de procedimentos em 2023

No encerramento do ano de 2023, o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), vinculado ao Governo de Goiás, reafirma sua excelência ao registrar um notável marco: mais de 1 milhão de procedimentos e atendimentos realizados ao longo do ano.

Até o mês de novembro deste ano, os números impressionam, com mais de 9 mil internações hospitalares, 8 mil cirurgias, 176 mil atendimentos ambulatoriais, 355 mil sessões de terapias especializadas, 15 mil órteses e próteses fornecidas, 465 mil exames clínicos e de imagem e 700 atendimentos prestados pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).

Um destaque notável é o papel do Crer como um dos cinco centros de referência credenciados no Brasil para a troca e manutenção de processadores de aparelhos de implante coclear pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital não apenas realiza os procedimentos, mas também oferece acompanhamento terapêutico a mais de 300 pacientes que passaram pelo implante coclear, seja na própria instituição ou em outros centros de saúde pelo país.

O implante coclear é uma inovação médica de grande impacto, transformando a vida de indivíduos que enfrentam a perda auditiva. A otorrinolaringologista Pauliana Lamounier, do Crer, destaca sua importância, enfatizando como melhora a qualidade de vida de bebês que nascem sem audição e de adultos com perda auditiva.

O serviço de implante coclear do Crer começou em 2012 e já realizou 303 cirurgias, como a de Aparecida Xavier, paciente que encontrou na intervenção a reconquista de sua independência e bem-estar. Ela compartilha sua experiência positiva após enfrentar a perda auditiva aos 28 anos, ressaltando a importância do tratamento recebido na instituição.

O Crer, reconhecido como CER IV (Centro Especializado em Reabilitação) pelo Ministério da Saúde, é habilitado a atuar na reabilitação de deficiências físicas, auditivas, visuais e intelectuais, oferecendo uma ampla gama de serviços, desde consultas e exames até internações e cirurgias.

O diretor-geral do Crer, Válney Luís da Rocha, expressa sua satisfação com o balanço do ano, destacando a superação de desafios e as perspectivas de melhoria contínua no serviço para 2024. Além disso, o Crer recebeu reconhecimento nacional pela qualidade de seus serviços, incluindo o selo “UTI Top Performer” do “Projeto UTIs Brasileiras” e uma avaliação de 100% de conformidade no Relatório da Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente em hospitais com leitos de UTI, realizada pela Anvisa.

Gerido pela Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – Agir, o Crer ostenta o título de primeiro hospital de reabilitação do país e o primeiro hospital público do Centro-Oeste a conquistar o certificado de Acreditação com Excelência – Nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), um reconhecimento que continua sendo um marco de excelência na instituição.