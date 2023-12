Vapt Vupt encerra 2023 com recorde de 7 milhões de atendimentos

As 76 unidades do Vapt Vupt, presentes tanto na capital quanto no interior de Goiás, fecharam o ano de 2023 com um impressionante marco de mais de 7 milhões de atendimentos realizados. Esse número expressivo é um reflexo do compromisso do Governo de Goiás em proporcionar uma política de serviços mais próxima, eficiente e adaptada às necessidades do cidadão.

Investimentos que ultrapassam a marca de R$ 11 milhões, desde o ano de 2019, destinados à modernização das agências, têm elevado significativamente a qualidade dos serviços oferecidos.

As unidades com maior demanda estão estrategicamente localizadas em Anápolis, Aparecida de Goiânia (no Buriti Shopping), Campinas (Goiânia) e Rio Verde. Emissão de Identidade, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e transferência de veículo foram alguns dos serviços mais procurados pela população.

Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio, feito por meio do site do Vapt Vupt. Essa iniciativa tem reduzido o tempo de espera dos cidadãos e otimizado o fluxo de serviços.

O secretário da Administração, Sérvulo Nogueira, responsável pelo programa, ressaltou que os resultados alcançados demonstram o compromisso contínuo com a modernização e aprimoramento dos serviços oferecidos. Ele afirmou: “Os mais de 7 milhões de atendimentos representam não apenas um número, mas a confiança depositada pelos cidadãos em nosso trabalho. Estamos empenhados em continuar aprimorando e expandindo nossos serviços para melhor atender às necessidades da população goiana.”

Dentre os investimentos realizados, destacam-se as reformas promovidas para aprimorar a infraestrutura das agências localizadas em Bela Vista de Goiás, Itauçu, Passeio das Águas (Goiânia) e Rubiataba. Além disso, a descentralização dos serviços estaduais está no centro desses investimentos, como a inauguração da unidade Vapt Vupt Padre Bernardo, ocorrida em abril deste ano.

Outras quatro unidades estão temporariamente funcionando em locais provisórios, como prefeituras e universidades, enquanto passam por reformas e adaptações.

A implementação de tecnologias digitais que facilitam o acesso aos diversos serviços estaduais é uma prioridade da atual gestão, que oferece mais de 110 serviços digitais por meio da plataforma Expresso Goiás. O Expresso engloba diversos canais de atendimento, como o portal único, totens de autoatendimento (Expresso Totem), balcões de atendimento em parceria com as prefeituras (Expresso Balcão), atendimento nas agências dos Correios (Expresso Correios) e um aplicativo de celular (Expresso Goiás).