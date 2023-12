Governador Ronaldo Caiado destaca papel fundamental da Agrodefesa em seus 20 anos de atuação

Follow on X

O governador Ronaldo Caiado enfatizou o papel crucial da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) na promoção da segurança sanitária no campo e na garantia de alimentos seguros, bem como na manutenção de elevados padrões de sanidade animal e vegetal durante um encontro com os dirigentes da autarquia em seu gabinete, localizado no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. O encontro foi promovido para celebrar o vigésimo aniversário da Agrodefesa, que ocorre neste sábado (30/12).

Durante a reunião, Caiado expressou seu agradecimento ao empenho dos servidores da Agrodefesa, cujos esforços resultaram na retirada da vacinação contra a febre aftosa a partir deste ano, proporcionando maior segurança para o rebanho do estado e permitindo a oferta de produtos de qualidade ao mundo.

“Hoje, temos a certeza de que nossos animais estão protegidos, permitindo-nos oferecer ao mundo os melhores produtos com total segurança”, destacou Caiado.

A Agrodefesa, criada pela Lei nº 14.645/03, faz parte da administração indireta do Estado de Goiás e está subordinada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Seu objetivo principal é garantir a defesa agropecuária do estado. Seu presidente é o médico veterinário José Ricardo Caixeta.

José Ricardo Caixeta enfatizou o comprometimento de 20 anos da Agrodefesa com a sanidade animal e vegetal, o aumento da produtividade dos agricultores e a qualidade dos produtos disponíveis para os consumidores. Ele também destacou os avanços significativos alcançados nos últimos cinco anos, quando a Agrodefesa passou de um órgão puramente fiscalizador para um parceiro educador de toda a cadeia produtiva.

Como resultado do trabalho da equipe técnica e da colaboração dos produtores rurais, Goiás se tornará o primeiro estado brasileiro a adotar um Código de Defesa Agropecuária, um documento que reúne normas, leis e decretos para formalizar a autorregulação do setor. Isso é necessário para a implementação da Lei Federal nº 14.515/22, que estabeleceu o programa de incentivo à conformidade em Defesa Agropecuária.