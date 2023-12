Prefeito Vilmar Mariano assegura abono salarial para todos os servidores da educação em Aparecida

Em uma decisão que impactará positivamente mais de cinco mil profissionais da Rede Municipal de Educação, o prefeito Vilmar Mariano assinou um decreto que garantirá o pagamento do abono salarial referente ao ano de 2023. Com recursos provenientes do Tesouro Municipal, essa medida abrangerá uma variedade de cargos, incluindo professores, auxiliares administrativos, merendeiros e auxiliares de serviços diversos, todos eles fundamentais para o funcionamento da educação municipal.

O decreto que formaliza esse importante benefício foi publicado nesta sexta-feira, 29, no Diário Oficial Eletrônico de Aparecida. O abono salarial corresponderá a 50% do salário de cada servidor e está programado para ser efetuado no mês de janeiro de 2024.

O prefeito Vilmar Mariano expressou sua satisfação com a iniciativa, destacando que essa ação visa reconhecer e valorizar o esforço dos trabalhadores que contribuíram para proporcionar educação de qualidade aos estudantes das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) ao longo do ano de 2023.

“Com este bônus salarial, reconhecemos o empenho de cada trabalhador que se dedicou ao longo de 2023, para oferecer aos estudantes das escolas e dos Cmeis uma educação de qualidade”, explicou o prefeito.

A Secretária de Educação, professora Idelma Oliveira, enfatizou que o pagamento do benefício é mais uma demonstração do compromisso de Aparecida de Goiânia com a promoção de uma educação pública de qualidade e com a valorização dos servidores.

“No final, o aluno é quem ganha com isso. É por meio dessas e de tantas outras medidas que a Prefeitura vem adotando que o resultado pedagógico de nossos estudantes tem melhorado cada vez mais. Com todos os nossos profissionais motivados, teremos cada vez mais uma melhoria na aprendizagem e na qualidade das aulas”, ressaltou a professora Idelma Oliveira.