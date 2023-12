Vereador Leo José retorna ao mandato após decisão do TSE

Na quinta-feira, 28 de abril, durante a sessão plenária prorrogada, o primeiro secretário Anselmo Pereira (MDB) anunciou a retomada do mandato do vereador Leo José (sem partido), substituindo Bill Guerra (Solidariedade), também membro do Bloco Vanguarda. Após um período de 24 dias afastado do parlamento goianiense, Leo José reassumiu suas funções como vereador.

A perda do mandato de Leo José havia ocorrido em decorrência de uma decisão proferida pelo ministro Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que alegou supostas irregularidades na cota de gênero do PTB, partido pelo qual ele foi eleito em 2020. Entretanto, essa decisão foi revertida pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, na quarta-feira, 27 de abril.