Prefeito Rogério apresenta Projeto de Lei à Câmara para modernização do transporte coletivo em Goiânia

Com início programado para janeiro de 2024, o Programa Metropolitano de Transporte Coletivo (PMTC) marca uma nova era para o sistema de transporte em Goiânia. O prefeito Rogério entregou à Câmara Municipal um ambicioso projeto de lei visando a modernização do transporte público na cidade.

Para garantir o sucesso desse empreendimento, a consultoria especializada em engenharia de transporte, denominada Programa Metropolitano de Transporte Coletivo (PMTC), será responsável por conduzir estudos de demanda. Esses estudos fornecerão insights essenciais para a definição de novos padrões de qualidade nos serviços de transporte, abrangendo o redesenho da rede de transportes e o redimensionamento da frota das concessionárias.

No intuito de reforçar as medidas de segurança, o projeto estipula a implementação de equipamentos de monitoramento remoto na frota e nos corredores BRT, utilizando a tecnologia Intelligent Transportation System (ITS).

O avanço tecnológico também estará presente no cotidiano dos usuários, com a proposta de desenvolver um novo aplicativo. Esse aplicativo proporcionará aos passageiros ferramentas de roteirização, meios de pagamento, informações e suporte relativos aos serviços regulares integrados e complementares do sistema de transporte coletivo.

Para viabilizar essas inovações e garantir a eficácia na reorganização da prestação de serviços de transporte público, as concessionárias assumem o compromisso de disponibilizar os investimentos necessários. Isso será alcançado por meio da criação de garantias públicas de pagamento do complemento tarifário, assegurando um transporte coletivo mais eficiente e adaptado às necessidades da comunidade.