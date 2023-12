Audiência pública liderada por Willian Veloso discute a inclusão por meio de esporte, arte e lazer para pessoas com deficiência

Na última terça-feira (5), o vereador Willian Veloso (PL) promoveu uma audiência pública dedicada a debater o papel do esporte, lazer, cultura e arte como instrumentos cruciais para a inclusão de pessoas com deficiência. O evento, que faz parte das celebrações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, contou com a participação de diversas personalidades que compartilharam suas experiências de superação por meio de atividades esportivas e artísticas.

Na abertura da audiência, o vereador destacou a importância do esporte como um poderoso meio de inclusão social, capaz de proporcionar visibilidade e protagonismo às pessoas com deficiência. Willian Veloso ressaltou a necessidade de oferecer oportunidades adequadas para que essas pessoas possam viver de forma digna, deixando para trás a reclusão muitas vezes imposta.

João Batista Turibio, diretor de Paradesporto da Superintendência de Desporto vinculada à Secretaria Municipal dos Esportes, compartilhou os desafios enfrentados na implementação de projetos em parceria com instituições de ensino superior e entidades ligadas ao esporte adaptado. Ele enfatizou a dificuldade de atender às mais de 1.200 crianças com deficiência matriculadas na rede de ensino municipal e ressaltou a importância de garantir a permanência dessas pessoas nos programas desenvolvidos a partir de políticas públicas.

A diretora da Escola Municipal Dona Angelina Pucci Limongi, Ana Geralda dos Santos, testemunhou como o esporte foi um divisor de águas na vida de sua filha, Maria Clara, uma atleta com deficiência que conquistou medalhas nos Jogos Paralímpicos nacionais deste ano. Ana Geralda destacou a importância de acreditar na capacidade dos filhos e profissionais que os acompanham, além de ressaltar a necessidade de amparo legal e projetos públicos para romper barreiras físicas e atrair mais pessoas com deficiência para o paradesporto.

A medalhista de ouro nos Jogos Parapan-Americanos 2023, Ana Carolina Reis, compartilhou como o esporte transformou sua vida, proporcionando autoaceitação e evolução pessoal. A professora da Universidade Federal de Goiás (UFG) e presidente da Associação Brasileira de Atividades Motoras, Vanessa Dalla Dea, apresentou a coreografia “Cumplicidade” durante a audiência, representando a história de vida de uma mulher com Síndrome de Down e sua mãe. Vanessa ressaltou a escassa presença de pessoas com deficiência na área de cultura e criticou a falta de acessibilidade nos teatros, mesmo quando adaptados para cadeiras de rodas na plateia.

Willian Veloso concluiu destacando que a Câmara derrubou o veto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) ao seu projeto de lei, que torna obrigatória a acessibilidade nos eventos públicos.