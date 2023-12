Câmara de Goiânia aprova projeto de ampliação das salas de recursos multifuncionais em escolas municipais

Follow on X

Na última quarta-feira (6), durante a Sessão Ordinária, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em segunda votação, o Projeto de Lei 94/2023, de autoria da experiente vereadora Sabrina Garcez (Republicanos). A proposta destina-se a ampliar significativamente o número de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) em Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e escolas da rede municipal.

O cerne da medida concentra-se na implementação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) voltado a estudantes com necessidades educativas especiais. Além disso, visa garantir o acesso, participação e permanência desses alunos da Educação Especial nas salas de aula convencionais.

De acordo com a vereadora Garcez, as Salas de Recursos Multifuncionais serão meticulosamente projetadas, incluindo mobiliário, materiais didáticos e equipamentos específicos, a fim de atender às demandas dos estudantes que necessitam do Atendimento Educacional Especializado.

Para Sabrina Garcez, as salas multifuncionais desempenham um papel crucial no processo de inclusão educacional, proporcionando um ambiente acessível para todos os alunos. “É imperativo garantir que cada estudante, independentemente de suas necessidades especiais, tenha a oportunidade de receber uma educação de qualidade e inclusiva. A ampliação das Salas de Recursos Multifuncionais representa um passo significativo para transformar Goiânia em uma cidade onde a igualdade de oportunidades na educação seja uma realidade”, afirmou a vereadora.

O destino do projeto agora está nas mãos do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), que decidirá pela sanção ou veto, impactando diretamente a implementação dessa importante iniciativa na educação municipal.