Governo de Goiás comemora duas décadas da Agrodefesa com inauguração de frota renovada e investimentos

Na manhã desta quinta-feira (07/12), o Governo de Goiás celebrou o vigésimo aniversário da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) em uma solenidade que marcou a renovação da sua frota. Durante o evento, foram entregues 105 veículos, somados a um investimento de R$ 1,5 milhão destinado à aquisição de móveis para unidades no interior do estado. A Agrodefesa, responsável pela prevenção e controle sanitário na produção agropecuária, bem como pela fiscalização da legislação do setor, desempenha um papel crucial na economia goiana.

O vice-governador Daniel Vilela, representando o governador Ronaldo Caiado, enfatizou a contribuição significativa da Agrodefesa. Destacou que o setor agrícola, com o apoio da agência, tem sido o pilar econômico diferenciador do país, promovendo o desenvolvimento do estado. Ele elogiou também a qualificação do quadro de servidores da agência, composto por especialistas, mestres e doutores em áreas relacionadas ao agronegócio.

No evento, o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Pedro Leonardo Rezende, ressaltou a relevância do agronegócio para Goiás, responsável por 86% das exportações do estado. Ele elogiou o trabalho dos colaboradores da Agrodefesa, destacando o papel fundamental desempenhado por eles nos resultados superavitários da balança comercial goiana.

José Ricardo Caixeta Ramos, presidente da Agrodefesa, destacou a atuação da agência no crescimento do setor ao longo das duas décadas de existência. Ele mencionou conquistas importantes, como o status de zona livre da febre aftosa sem vacinação. Ramos elogiou o corpo técnico da Agrodefesa, ressaltando seu conhecimento profundo e sua abordagem baseada na ciência, que vai desde a fiscalização até ações de instrução e orientação.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, elogiou o comprometimento da Agrodefesa, reconhecendo seu trabalho não apenas pelos produtores rurais, mas por toda a sociedade goiana e nacional. Ao longo de duas décadas, a abrangência da Agrodefesa expandiu-se para 237 municípios, com unidades operacionais locais ligadas a 12 regionais em todo o estado. Em março deste ano, a agência inaugurou sua sede própria em um prédio recentemente reformado, que abrigou a Metago na década de 1980.