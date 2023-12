Startups são escolhidas pelo Governo de Goiás para inovar o setor público estadual através de tecnologia

Na última quinta-feira (07/12), o Governo de Goiás apresentou as startups selecionadas para enfrentar os desafios do serviço público do estado. O evento marcou o lançamento do programa Govtech, uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti) em parceria com o Hub Goiás, cujo objetivo é desenvolver soluções tecnológicas e inovadoras para o setor público goiano.

Nesta fase inicial, foram submetidas 82 propostas para solucionar questões nas secretarias estaduais de Administração (Sead), Educação (Seduc) e Saúde (SES). Dentre essas, 12 foram selecionadas: um desafio da Sead, dois da Seduc e três da SES. Os desafios englobam melhorias na experiência de acesso e personalização dos serviços públicos, além do uso de inteligência artificial, digitalização, automação de processos e gerenciamento de dados.

Das 12 empresas escolhidas, seis são sediadas em Goiás e as outras seis provêm de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Piauí. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, destaca: “Foi um processo de abrangência nacional. Buscamos soluções em todo o Brasil. Isso é inovador e demonstra o compromisso do governador Ronaldo Caiado em modernizar o estado. Goiás está novamente na vanguarda”.

Karol Fernandes, gerente de Inovação do Hub Goiás, comenta: “Nos surpreendemos com a qualidade e maturidade das soluções apresentadas. Muitas das startups escolhidas já têm reconhecimento nacional e internacional, comercializando suas soluções, e agora querem aplicá-las para os desafios do nosso estado”.

As startups selecionadas avançarão para o desenvolvimento de protótipos das soluções. Até 30 de janeiro de 2024, seis delas serão escolhidas para a fase de Mínimo Produto Viável, recebendo um apoio financeiro de até R$ 60 mil para aprimorar suas soluções visando à implementação prática. Após essa etapa, as secretarias poderão contratá-las para implementar suas soluções em Goiás. Confira as empresas selecionadas para o desenvolvimento de protótipos e suas propostas de soluções: https://bit.ly/4a5mCrc.