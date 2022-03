Polissonografia: você sabe para que serve?

Polissonografia é o exame do sono em que sensores são colocados no paciente para o monitoramento das atividades cerebrais, cardíacas, musculares e da respiração. Este exame avalia a quantidade e qualidade do sono, identificando os estágios de sono, alterações respiratórias, cardíacas e musculares, comprovando a existência de vários Distúrbios de Sono, como Ronco, Apneia do Sono, Bruxismo, Sonambulismo, Hipersônias, Movimentos Periódicos dos Membros e Parassônias do Sono NREM e do Sono REM.

O exame pode ser realizado em clínicas especializadas, laboratórios e hospitais, mas também pode ser feito na residência do paciente, que chamamos de Polissonografia Domiciliar.

