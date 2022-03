Clínica do Sono – Mulheres necessitam de mais horas de sono?

Se você é mulher e tem a sensação que precisa de mais horas de sono, isso pode ser verdade! De acordo com uma pesquisa realizada no Centro de Pesquisa do Sono, na Universidade de Loughborough, no Reino Unido, indivíduos do sexo feminino necessitam dormir mais do que as do sexo masculino.

Os pesquisadores avaliaram 210 homens e mulheres entre 40 e 60 anos e concluíram que as mulheres que dormem menos têm mais problemas de saúde do que os homens. De acordo com os cientistas, isso acontece porque as conexões cerebrais permitem que as mulheres conciliem várias atividades simultâneas durante o dia. Desta forma, as mulheres necessitam de um maior tempo de sono para se recuperar.

