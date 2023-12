Policlínica estadual de Quirinópolis anuncia processo seletivo para diversos cargos

A Policlínica Estadual de Quirinópolis está oferecendo uma oportunidade de emprego imperdível, com a abertura de um processo seletivo que contempla 28 diferentes cargos. Além disso, o processo garante a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), reforçando o compromisso com a inclusão.

Três vagas estão disponíveis para início imediato, e um cadastro de reserva será formado para futuras oportunidades. Os interessados têm até as 14h da próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro, para realizar suas inscrições, que devem ser feitas exclusivamente através do site oficial da Policlínica Estadual de Quirinópolis, na seção dedicada ao processo seletivo (www.policlinicaquirinopolis.org.br).

Este processo seletivo é composto por quatro fases, que visam selecionar os candidatos mais qualificados. As etapas incluem pré-classificação curricular, análise curricular, prova de conhecimentos gerais e específicos, entrevista e avaliação psico-laboral. É uma oportunidade para os candidatos demonstrarem suas habilidades e conhecimentos em um ambiente profissional e desafiador.

A contratação dos selecionados será realizada de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e os salários variam de R$ 1.350,00 a R$ 5.200,00, com a adição de insalubridade, que corresponde a 20% do piso da categoria. Os requisitos específicos de inscrição podem ser encontrados no edital do processo seletivo, um documento que todos os candidatos devem ler cuidadosamente para se preparar adequadamente para o processo. Não perca esta chance de fazer parte da equipe da Policlínica Estadual de Quirinópolis e contribuir para a promoção da saúde em nossa comunidade.